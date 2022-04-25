 

В США заявили о провале попытки Запада настроить мир против России

25.04.2022, 7:20, Новости дня
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Западу не удалось настроить большую часть мира против РФ после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.

Как отметил автор публикации, многие государства не поддержали санкции против России, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.

«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – передает РИА «Новости» слова Френча.

Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.

«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым», – подчеркнул автор.

Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.

Ранее обозреватель Бранко Марцетич в статье для издания Jacobin написал, что беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении РФ может привести к подрыву мирового господства доллара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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