 

МВД Франции подвело итоги второго тура президентских выборов

25.04.2022, 5:55, Новости дня
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После завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набирает 58,55% голосов, кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей, свидетельствуют данные МВД Франции.

В ведомстве отмечают, что «из-за округления данных до сотых процента итоговый уровень обработки может не доходить до 100%». Так или иначе, окончательные итоги в середине недели должен будет подвести Конституционный совет Франции, передает ТАСС.

Пока же МВД рапортует о явке на уровне 71,99%. При этом среди уже обработанных бюллетеней 8,6% оказались испорченными или пустыми. Пока что это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров президентских выборов в Пятой республике. Меньше явка была лишь в 1969 году, когда к урнам пришли только 68,9% избирателей.

Накануне кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Действующий глава республики Эммануэль Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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