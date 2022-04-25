Полиция расстреляла автомобиль в Париже за отказ водителя остановиться

В результате стрельбы, открытой сотрудниками полиции Франции по отказавшему остановиться для проверки автомобилю в Париже, погибли два человека, сообщил портал Actu17.

Инцидент произошел в районе Пон-Неф в ночь на понедельник. По данным портала, в автомобиле находились три человека. В результате стрельбы два человека погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали, передает РИА «Новости».

Ранее во Франции подвели итоги второго тура президентских выборов. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре.

Действующий глава республики Эммануэль Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.

—