Комбат ДНР: Спецоперация РФ опередила атаку ВСУ на считанные часы

Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, сообщил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.

«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», – приводит мнение комбата «Пятнашка» РИА «Новости».

По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.

«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», – сказал Авидзба.

Напомним, по данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В минувший четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что украинские вооруженные формирования стянули в Мариуполь большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, тактические ракетные комплексы «Точка-У», способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону.

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