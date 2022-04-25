Макрон пообещал французам неспокойные годы и исторические события

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на митинге на Марсовом поле в Париже после объявления промежуточных результатов второго тура выборов заявил, что грядущие годы в республике не будут спокойными, но будут историческими.

«Мы должны быть сильными, никто не останется в стороне. Грядущие годы, конечно, не будут спокойными, но будут историческими, и вместе мы будем знать, как записать их для нашего поколения», – приводит слова Макрона ТАСС.

Глава республики отметил, что данный период будет «не продолжением, а обновлением» его первой пятилетки. «Каждый из нас должен взять на себя обязательства. Именно это делает французский народ той единственной силой, которую я так глубоко, так сильно люблю и которой я так горжусь, что снова служу [ей]», – добавил он.

Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 74% бюллетеней Макрон набрал 54,2% голосов, а кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен – 45,8%, явка составила около 73,5%. Официальные итоги будут объявлены только в среду или четверг Конституционным советом.

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков. Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в «великую экологическую державу»..

Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.

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