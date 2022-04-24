Макрон лидирует на выборах президента Франции
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По предварительным данным на выборах президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, информирует французский телеканал BFMTV.
Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает 42,4%, информирует РИА «Новости».
Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.
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