 

Макрон лидирует на выборах президента Франции

24.04.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По предварительным данным на выборах президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов, информирует французский телеканал BFMTV.

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает 42,4%, информирует РИА «Новости».

Участки для голосования во втором туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск), начался подсчет голосов.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где прошел второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет боролись нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,23%, сообщали в МВД Республики.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к РФ со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Митрополит Крымский и Симферопольский ПЦУ Климент посетил Балуха в реанимации

25.01 / Костыря: Виртуальная и дополненная реальность – новый шаг в эволюции образования, который изменит учебный процесс

14.12 / Оккупанты на Донбассе провели учения по приведению своих подразделений в полную боевую готовность – украинская разведка

28.08 / Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

10.11 / Рубль снизился к доллару

23.09 / Бренд Opel представил новый кроссовер Mokka

10.07 / “Мы чувствуем ежедневную поддержку Украины”. Тихановская рассказала, что “пересекалась” с Зеленским

03.12 / CNN – ни ярмарок, ни гуляний — как пандемия отразилась на подготовке к Рождеству в Европе

26.03 / Строительство “Северного потока – 2” не повлияет на отношения США и Германии – Блинкен

25.09 / Лукашенко сейчас в Беларуси разжигает гражданскую войну – Невзоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика