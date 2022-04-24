СМИ: Саудовские принцы продают яхты из-за проблем с деньгами

Некоторые принцы из правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе из-за возникших финансовых проблем, информирует газета Wall Street Journal.

По информации источников газеты, принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман «перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить», информирует РИА «Новости».

Издание пишет, что за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 млн долларов.

Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Также сообщается, что в ряде случаев члены королевской династии мотивированы желанием владеть «менее показными активами», чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.

Согласно источникам, принц Бандар бен Султан, ранее возглавлявший саудовскую разведку, в 2021 году продал поместье в Великобритании за 155 млн долларов.

«Эти люди не работают, у них огромные штаты сотрудников, и они боятся (наследного принца Мухаммеда)», – сообщил один из источников.

—