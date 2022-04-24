Военнопленный рассказал о состоянии украинских войск

Украинским военным не выплачивают деньги, раненых не эвакуируют, войскам не хватает еды, дезертирство пресекают угрозами расправы, используя для этого активистов «Правого сектора», сообщил сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский.

Моральное состояние своей бригады он оценил как «не очень хорошее, со временем становилось все хуже и хуже». По его словам, «с февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго». Янковский рассказал, что «сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие». При этом «раненых перестали эвакуировать».

В результате многие начали складывать оружие и переходить на сторону ЛНР. В ответ командование прислало «группу из центра, около 10 человек», которых представили как «группу психологической поддержки». «На самом деле эта группа была как заградительный отряд», – приводит слова Янковского РИА «Новости».

Члены группы следили, чтобы никто не покидал позиций, «по всем подозрительным стреляли без предупреждения», сказал он. Руководил группой активист «Правого сектора» по фамилии Вуйко – «очень жестокий человек, у него и позывной был «Каратель». Кроме того, по словам Янковского, в группу входил снайпер с позывным «Ворон», который «во время боя занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет «мочить» всех, кто бежит не в том направлении».

Напомним, после освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Практически все источники, включая некоторые западные разведки и аналитические агентства, полагают, что окружение крупнейшей украинской группировки в Донбассе неизбежно.

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