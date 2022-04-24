 

Трамп упрекнул Байдена в исполнении указаний пасхального кролика

24.04.2022, 4:30, Новости дня
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал неловкие ситуации, в которых оказывался президент США Джо Байден.

Трамп в очередно раз заявил, что выборы, на которых победил Байден, «были мошенническими». В результате, по словам Трампа, страну «разрушают», она «следует в ад», а управляет государством «президент, который абсолютно не понимает, что происходит».

«Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика». 

Напомним, когда Байден у Белого дома обсуждал с журналистами ситуацию между Афганистаном и Пакистаном, к нему подошел человек в костюме пасхального кролика. По одной из версий, Байден испугался его и сбежал, по другой версии, человек в костюме был представителем пресс-службы, который специально вмешался в разговор президента с прессой.

Кроме того, Трамп намекает на два недавних эпизода, когда Байден, завершая мероприятия, протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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