Словакия запланировала оплатить поставку российского газа в евро

Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, необходимо быстрее избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, сообщил премьер Эдуард Хегер Словацкому ТВ.

По словам Хегера, население Словакии обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. «Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа», – цитирует РИА «Новости» Хегера.

Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет.

«Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России», – отметил Хегер.

При этом он подчеркнул, что зависимость от газа и нефти из РФ необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки.

«Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться», – сообщил премьер.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.

—