 

Под завалами драмтеатра в Мариуполе найдены тела 11 мирных жителей

23.04.2022, 19:11, Новости дня
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Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.

«Разбор завалов идет уже четыре дня, пока найдены тела 11 мирных жителей», – приводит ТАСС  комментарий сотрудника МЧС.

Уточняется, что есть признаки того, что под завалами еще остаются тела, работы не ведутся в той части здания, где был концертный зал, где находился эпицентр взрыва. Уцелевшая часть здания изнутри почти полностью выгорела, на некоторых стенах образовались большие трещины.

Ранее в больнице Мариуполя были найдены десятки погибших мирных жителей.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем США нужна массовая гибель украинцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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