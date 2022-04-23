Под завалами драмтеатра в Мариуполе найдены тела 11 мирных жителей

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.

«Разбор завалов идет уже четыре дня, пока найдены тела 11 мирных жителей», – приводит ТАСС комментарий сотрудника МЧС.

Уточняется, что есть признаки того, что под завалами еще остаются тела, работы не ведутся в той части здания, где был концертный зал, где находился эпицентр взрыва. Уцелевшая часть здания изнутри почти полностью выгорела, на некоторых стенах образовались большие трещины.

Ранее в больнице Мариуполя были найдены десятки погибших мирных жителей.

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