Посол Малайзии оценил возможность поставок полупроводников в Россию

Малайзийский посол в Москве Бала Чандран выразил надежду, что будет множество переговоров на уровне бизнеса по теме поставок полупроводников и электроники в Россию.

Чандран заверил, что промышленность его страны «ориентирована на рынок». Он выразил уверенность, что «любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», хотя сейчас ему неизвестно о каких-либо переговорах на правительственном уровне, передает РИА «Новости».

«Я очень рад, что вы считаете, что Малайзия могла бы стать поставщиком высокотехнологичного оборудования в Россию», – сказал он, подчеркнув, что Малайзия является «одним из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 млрд долларов». Отмечается, что «сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии».

Посол заверил, что малазийская экономика очень открытая. Он указал, что Малайзия – «торговое государство», бизнес страны «будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства».

Напомним, как сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо, Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы. По его словам, чтобы «в конечном итоге лишить» Россию «доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», включая Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды.

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