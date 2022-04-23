Посол в Канаде напомнил о геноциде в США и колониализме Британии

Запад, обвиняя Россию, хочет освободиться от груза вины за свое темное прошлое. сообщил российский посол в Канаде Олег Степанов.

В канадской газете заявили о якобы жестоком обращении с гражданским населением советских солдат в годы Великой Отечественной войны и российских сил на Украине в ходе нынешней военной операции. Степанов дал развернутый комментарий в ответ на статью, передает РИА «Новости».

Он заявил, что речь идет «не просто» о «стратегических потребностях пропаганды и информационной войны». По его мнению «очернение РФ глубоко укоренилось в самых дальних уголках западной души», так как «Запад стремится скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за свое темное прошлое». Демонизацией РФ Запад «пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», сообщил Степанов.

Посол указал на «тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты», а также на «позорную и кровавую историю колониализма» Британской империи, отметив, что частью ее была и Канада. Степанова подчеркнул, что ложь о силах СССР распространяла «нацистская пропагандистская машина Геббельса», затем этим занялись военная разведка США и ЦРУ. Это стало «частью информационно-психологических операций и пропагандистской политики, направленной на дегуманизацию и демонизацию РФ и русских в разворачивавшейся холодной войне».

В РФ понимают, что такие обвинения в ее адрес – это исторический фейк, но «подобная война нарративов нацелена на канадскую аудиторию в попытке извратить реальную картину намеренной фальсификацией истории». Однако, сообщил посол, «народ Канады, чьи деды воевали» вместе с нашими соотечественниками «ради освобождения мира от нацизма, вдумчив и… способен отличить правду от лжи».

«Русский солдат не просто сокрушил нацизм, но, победив, сохранил человечность и гуманизм. Он нашел в себе силу простить непростительные преступления, совершенные Германией и другими странами, которые к ней примкнули, примириться в благородном стремлении не допустить повторения мировых войн», – сообщил он.

Напомним, украинские и западные СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче Киевской области. Однако подразделения ВС РФ покинули город 30 марта, и на следующий день мэр Бучи в своем видеообращении не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Это не единственная несостыковка в утверждениях Украины и Запада, на которую обратили внимание эксперты.

Позднее Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

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