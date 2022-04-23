 

США перебросили из Ирака в Сирию цистерны для нефти

23.04.2022, 1:30, Новости дня
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Военные США перебросили из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке цистерны для транспортировки нефти, сообщают информационные агентства.

SANA со ссылкой на местные источники сообщает, что в Сирию прибыла «колонна из 35 автомобилей с боеприпасами и материально-техническими средствами». Машины направились к американским военным базам. В состав колонны входят цистерны, предназначенные для транспортировки нефти из подконтрольных курдам районов Сирии, передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля военные США доставили из Сирии в Ирак не менее 60 цистерн с нефтью. Российская разведка в феврале заявила, что США расхищают природные ресурсы Сирии, активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до 3 млн баррелей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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