 

С погибшим на крейсере «Москва» мичманом простились в Севастополе

23.04.2022, 0:07, Новости дня
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В Севастополе простились с Иваном Вахрушевым – мичманом, погибшим на ракетном крейсере «Москва», он «совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев сообщил в Telegram, что Вахрушев – «старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота» – «погиб геройски». Вахрушев «руководил своей командой, вывел матросов когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться». «Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем!» – сообщил губернатор.

Он рассказал, что Вахрушев родился в поселке Нижний Турунъю в Республике Коми и «свою жизнь связал со службой Родине». Вахрушев «служил по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ», после «была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах», а «в последнее время служил на крейсере «Москва». Отмечается, что в 2017 году он «участвовал в выполнении специальных задач» в Сирии.

Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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