МВФ оценил способность Европы обойтись без российского газа

Страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев, сообщил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

МВФ рассмотрел два сценария прекращения поставок газа в Европу из России. По словам Каммера, «Европа сможет справляться с этим в течение первых шести месяцев», зимой «возникнет нехватка», которая «окажет значительное влияние на экономику и экономическую деятельность, она приведет к сокращению ежегодных поставок газа на 12%», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Позднее он пояснил, что летом страны могут использовать свои запасы, но сокращение резервов вызовет рост цен. В том случае, если «отказ» от газа сохранится зимой, будут «значительные последствия». Каммер выступил за альтернативные меры, такие как сокращение потребления для поддержания необходимого уровня запасов. МВФ прогнозирует, что полный отказ ЕС от российских энергоносителей приведет к сокращению ВВП зоны евро на 3 процентных пункта.

Рассмотренную в альтернативном сценарии ситуацию Каммер назвал риском снижения темпов роста, подчеркнув, что возникновение такой угрозы необходимо предотвратить. В базисном сценарии МВФ не рассматривает отсутствие перебоев в поставках газа.

Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

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