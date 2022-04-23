Чехия захотела заменить Россию в СПЧ ООН

Прага подала заявку на членство в составе Совета ООН по правам человека, решив занять место России, сообщил МИД Чехии.

В министерстве заявили, что «Чехия хочет заменить Россию в СПЧ». Подчеркивается, что «приоритетом» Праги «является поддержка прав человека». Председатель СПЧ Федерико Виллегас сообщал, что выборы новой страны в состав СПЧ состоятся в ближайшие недели. К июньской сессии новый член СПЧ должен быть выбран. Виллегас сказал, что это будет страна из Восточной Европы, передает ТАСС.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства РФ в Совете по правам человека. РФ приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. Позднее в МИД РФ сообщили, что страна останется в СПЧ в качестве наблюдателя.

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