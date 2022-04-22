 

Россия предоставила Минску отсрочку по выплате 1 млрд долларов

22.04.2022, 22:45, Новости дня
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Москва предоставила Минску отсрочку по выплате свыше 1 млрд долларов в рамках выданных кредитов, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

Селиверстов пояснил, что Белоруссии «по сути на год предоставлена отсрочка по платежам», «даже не на календарный год, а больше». «И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем», – сказал он, добавив, что «это дружественный ход».

Министр заверил, что на Белоруссию особо не повлияет риск технического дефолта из-за невозможности проведения расчетов по госдолгу из-за санкций Запада. По его мнению, это не будет «какой-то большой проблемой», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Селиверстов выразил уверенность, что желающие продолжить сотрудничество с Минском будут получать платежи и далее. «Например, наши китайские коллеги при объявлении дефолта все равно будут получать от нас платежи. Какая им по большому счету разница? А те, кто не хочет получать от нас платежи, ввел санкции на нашего платежного агента», – сказал он. Министр полагает, что «грамотные люди разберутся».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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