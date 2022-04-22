Украинские СМИ выдали пожар в московском ТЦ «Кристалл» за ракетный удар по Харькову

В украинских Telegram-каналах распространяется видео о якобы ракетном ударе по торговому центру в Харькове, который нанесли российские войска. На самом деле это кадры пожара в торговом центре «Кристалл» в Москве.

«Украинские СМИ и Телеграм-каналы в очередной раз вводят аудиторию в заблуждение непроверенной информацией. Видео датируется 2017 годом. Камера зафиксировала пожар в московском торговом центре «Кристалл». Огонь ликвидировали на площади 15 кв. метров. Пострадавших не было», – пишет Telegram-канал «Война с фейками», который опубликовал оригинальное видео происшествия в ТЦ «Кристалл».

Сообщается, что видео разлетелось по украинским каналам NEXTA (1,7 млн подписчиков – крупнейший канал в Телеграме), ТипичнОЕ ХТЗ, Харьков – это Украина, Украина Online и других. Общий охват постов более 500 тыс. просмотров.

Подобные случаи публикаций уже разбирались на примере «взрыва в Николаеве» и «взрыве кассетных боеприпасов в Харькове».

Ранее кадр из фильма «След» на Украине выдали за убийство в Бородянке.

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