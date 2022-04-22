 

В ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться

22.04.2022, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Укрывающиеся на «Азовстали» украинские военные не воспользовались гуманитарными коридорами в пятницу, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.

«Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что огневое воздействие по противнику продолжено, периметр предприятия блокирован для недопущения прорыва.

Ранее президент РФ Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинским силовикам.

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.

В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что РФ в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В бундестаге прошёл день памяти жертв холокоста

02.02 / Аваков: Как же стыдно, что государство не может обеспечить достойную зарплату таким полицейским, как Петрик, который отказался от взятки Трухина

30.06 / Путин назвал Ржевский мемориал одним из лучших в странах бывшего СССР

30.09 / Нелегитимность Лукашенко ставит под сомнение Минск как площадку для переговоров по Донбассу 

08.05 / FAZ – неконтролируемое падение китайской ракеты грозит разрушениями на Земле

12.12 / Пользователи почты @ukr.net испытывают проблемы со входом из-за антивируса Avast

10.04 / СТРАНА – если украинцам будет грозить жажда — в Киеве рассказали, на каких условиях дадут воду Крыму

06.07 / На Донбассе 5 июля боевики девять раз нарушали тишину. Есть погибший и раненые

15.07 / СК Белоруссии возбудил дело после протестов в Минске

11.12 / В Украине увеличилось число выявленных за сутки случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика