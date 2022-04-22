Роскосмос подготовил предложения по замене GPS на ГЛОНАСС

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22.04.2022, 8:30, Новости дня
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Роскосмос направит в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать сигнал и от китайской навигационной системы, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу», с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение восьми лет», – передает ТАСС слова Рогозина.

Ранее Рогозин заявил, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения РФ от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у РФ есть ГЛОНАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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