После пожара в оборонном НИИ в Твери возбуждено дело
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Дело будут расследовать военные следователи. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 219 (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – передает ТАСС сообщение источника.
Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар.
Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер.
Сообщалось о шести погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.
По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек и 24 пострадали, 13 из них находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет