После пожара в оборонном НИИ в Твери возбуждено дело

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело будут расследовать военные следователи. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 219 (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – передает ТАСС сообщение источника.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар.

Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер.

Сообщалось о шести погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек и 24 пострадали, 13 из них находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.

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