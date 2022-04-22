 

Трампа испугало отсутствие страха у РФ и Ирана перед США

22.04.2022, 7:08, Новости дня
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Настал самый опасный период за всю историю Соединенных Штатов, многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США, сообщил 45-й американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Флорида.

«Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны <…>. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие [страны] тоже ими обладают. <…> Раньше не было ничего подобного», – сообщил Трамп.

Он констатировал, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США.

Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию РФ на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь сообщил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

24 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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