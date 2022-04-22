 

Байден объяснил отказ отправлять войска США на Украину риском третьей мировой

22.04.2022, 7:08, Новости дня
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Президент США Джо Байден сообщил, что не отправит ни одного американского военнослужащего на территорию Украины, чтобы избежать риска «третьей мировой войны».

«Мы не станем направлять ни одного американского военного на Украину, чтобы не начать третью мировую войну», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные американским президентом на мероприятии Демократической партии США в штате Орегон.

Вместо этого, по словам главы американской администрации, Соединенные Штаты сосредоточат усилия на военной помощи Украине. «Мы дадим каждому украинцу военные возможности, которые <…> нам нужны для того, чтобы защитить нас», – сообщил президент США, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее в Белом доме прокомментировали мнение сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки американских военных на Украину.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Крис Кунс и каковы шансы, что Байден может прислушаться к этому влиятельному человеку, прямо склоняющему американского президента к вводу войск США на Украину, то есть – к войне с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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