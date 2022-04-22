 

В Крыму рассказали о боязни Киева интеграции юга Украины с Россией

22.04.2022, 7:08, Новости дня
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Киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию. В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», – передает РИА «Новости» слова Мурадова.

Он выразил уверенность, что никакие заявления и угрозы представителей киевской власти не в состоянии противостоять глубинному стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни. Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.

«Денисовой безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей. Она годами не обращала никакого внимания на то, как украинские экстремисты с территории той же Херсонской области целенаправленно пытались создать в Крыму гуманитарную катастрофу, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, продовольствия, блокируя все существовавшие в 2014 году транспортные артерии, выплату пенсий и банковских вкладов», – подчеркнул Мурадов.

По его словам, Денисова, уроженка Архангельска, ради карьеры предала интересы своей Родины – России.

Ранее из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога. До этого между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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