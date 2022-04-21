ЭИСИ представил отчет о потенциале Челябинской области в импортозамещении

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с проектом «Сделано в России» выпустил новый экспертный продукт – «Сделано в России. Регионы – локомотивы импортозамещения», первой была исследована Челябинская область. Эксперты полагают, что Челябинская область имеет значительный потенциал в области импортозамещения.

В условиях санкций региону важно обеспечить баланс между поддержкой «тяжелых» производств и малого бизнеса, говорится в отчете, опубликованном в Telegram-канале ЭИСИ.

«Челябинская область имеет значительный потенциал с точки зрения импортозамещения. На территории региона работают не имеющие аналогов промышленные предприятия, обладающие уникальным опытом работы и выстраивания технологических процессов, технологиями производства, специалистами с широким спектром компетенций», – говорится в отчете.

Отмечается, что выгодное географическое положение дает региону возможность стать центральным узлом новых производственных и логистических цепочек. Кроме того, важнейшим фактором является создание со стороны органов власти области всех условий, способствующих переориентированию существующие предприятий в сторону импортозамещения и созданию новых высокотехнологичных производств.

«Общая тенденция – многократно повысился спрос на отечественную промышленную продукцию. В частности, в Челябинской области запушено производство холоднокатаного листа, оцинковки, труб большого диаметра и другой металлопродукции. Несколько лет назад эта продукция завозилась в регион, в том числе, из-за рубежа. Сейчас потребность в ней полностью обеспечивает свой производитель», – сообщается в отчете ЭИСИ.

Среди других перспективных направлений выделяются измерительные приборы для нефтегазодобывающей отрасли, которые производит челябинская компания «ЭлМетро», отмечается, что они уже заменяют импортные. Электроника этой же компании, которая используется для изготовления кориолисовых и ультразвуковых расходомеров, поставляется как на российский рынок, так и в Китай.

В Троицке планируется строительство предприятия по производству металлического марганца, который российские металлурги пока покупают в Китае. Вообще, сейчас у наших предприятий появилась уникальная возможность занять ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. И это касается не только тяжелой, но и легкой промышленности. И этот шанс необходимо использовать.

«Дальнейшее развитие центра импортозамещения, появления у него новых услуг и компетенций, особенно в части поддержки МСП, развитие и поиск новых логистических и производственных цепочек сможет ускорить процесс выстраивания независимого от импортных комплектующих производства. В текущей ситуации региону важно рационально распределить усилия между поддержкой традиционных «тяжелых» производств и работой с малым бизнесом, который не менее значим для областной экономики», – сообщается в отчете.

Эксперты заключают, что важную роль могут сыграть межрегиональные площадки. Они позволят использовать возможности и конкурентные преимущества Челябинской области для эффективной помощи соседям в процессе выстраивания политики импортозамещения, обмена информацией и опытом.

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