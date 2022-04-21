 

Власти Тверской области уточнили число погибших при пожаре в оборонном НИИ

21.04.2022, 19:05, Новости дня
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При возгорании в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери погибли шесть человек, сообщили в правительстве региона.

«По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли», – цитирует сообщение областного руководства ТАСС.

При этом 13 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения города.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что количество погибших выросло до семи.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Позже стало известно, что число погибших возросло до двух. Через некоторое время экстренные службы сообщили о пяти погибших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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