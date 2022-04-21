В Афганистане арестовали мошенника за попытку продажи американского аэростата

МВД талибов (движение «Талибан», запрещенное в РФ) арестовало злоумышленника, пытавшегося продать разведывательный аэростат производства США стоимостью 30 млн долларов.

По данным полиции, мужчину арестовали, когда он пытался получить аванс в размере 10 млн долларов за продажу аэростата в провинции Кандагар на юге страны. Отмечается, что злоумышленник находился под наблюдением спецслужб в течение трех месяцев, информирует ТАСС со ссылкой на агентство Bakhtar News.

В ведомстве также сообщили, что «злоумышленник пытался продать и переправить американский аэростат в Иран». После продажи он планировал отправиться в Дубай.

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