ФСО сообщила о закрытии Мавзолея Ленина из-за подготовки ко Дню Победы
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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади закроют с 23 апреля из-за подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что мавзолей закрывают по традиции на несколько недель перед Днем Победы.
Генеральная репетиция парада состоится 7 мая, 9 мая пройдет сам парад Победы на Красной площади. В этот же день в Александровском саду состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
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