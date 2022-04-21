 

ФСО сообщила о закрытии Мавзолея Ленина из-за подготовки ко Дню Победы

21.04.2022, 17:40, Новости дня
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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади закроют с 23 апреля из-за подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что мавзолей закрывают по традиции на несколько недель перед Днем Победы.

Генеральная репетиция парада состоится 7 мая, 9 мая пройдет сам парад Победы на Красной площади. В этот же день в Александровском саду состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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