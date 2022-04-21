Общественная палата запустила проект по восстановлению в Донбассе памятников ВОВ

Общественная палата РФ совместно с общественными палатами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявила о старте проекта по восстановлению памятников Великой Отечественной войны, пострадавших во время боевых действий.

«Мы предлагаем собрать реестр тех памятников, где есть возможность усилиями населения, общественников, государственников сделать полезные и добрые дела по их восстановлению. Этот реестр мы формируем не к 9 Мая, а мы заявляем сейчас о системной работе, которую мы готовы с коллегами вести», – сказала глава комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова на рабочей встрече с представителями общественных палат ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о системной работе по сохранению памятников, которые посвящены ВОВ. Она также выразила надежду, что ОП станет платформой, объединяющей усилия ведущих общественных структур.

«Огромное количество некоммерческих организаций и не таких больших благотворительных организаций готовы к нам присоединиться», – рассказала Родионова.

Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин добавил, что до начала спецоперации на территории республики было 392 памятника.

«Украина безжалостно уничтожала памятники. <…> Люди хотят сохранять память, стремятся к этому. Предстоит много работы, мы готовы в неё включаться», – добавил он.

С его словами согласилась секретарь ОП ДНР Наталья Черноиван. Она отметила, что представители Донецкой народной республики при первой возможности начнут проверку мемориалов в освобожденных районах.

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