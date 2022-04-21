 

ЦБ РФ понизил курс доллара на 22 апреля до 75 рублей

21.04.2022, 17:40, Новости дня
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Центральный банк РФ установил на 22 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 74,999 руб., что на 2 руб. 8,19 коп. ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 2 руб. 4,66 коп., до 81,2239 руб., передает ТАСС.

По данным на 17:25 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижается на 3,38%, до 73,83 руб., евро — до 79,91 руб. (-2,42%).

В то же время индекс Мосбиржи теряет 2,59%, опускаясь до 2 270,29 пункта, долларовый индекс РТС растет до 982,61 пункта (+2,31%).

Ранее сообщалось, что курс евро на валютных торгах Мосбиржи ускорил падение до 78,94 руб. (-3,61%), следует из данных площадки на 14.57 мск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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