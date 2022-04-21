В МИДе призвали не допустить перерастания столкновений в Иерусалиме в силовой конфликт

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией напряженность вокруг мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима и отметил недопустимость перерастания локальных столкновений в масштабную силовую конфронтацию.

«В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с упором на опасность сохраняющейся напряженности вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. При этом отмечалась неприемлемость нарушения статус-кво святых мест, необходимость недопущения дальнейшей деградации обстановки и перерастания локальных столкновений в масштабную силовую конфронтацию», — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Лавров подтвердил, что РФ продолжит активные усилия в интересах налаживания палестино-израильского переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Его конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.

Была также предметно рассмотрена задача скорейшего восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, в том числе при посредничестве российской дипломатии.

Ранее в мечети Аль-Акса произошли столкновения палестинцев с израильскими военными, пострадали 90 человек.

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