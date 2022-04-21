 

Кадыров рассказал о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной

21.04.2022, 7:06, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР «титулованного» НАТОвскими инструкторами «укронациста» Геннадия Щербака.

«Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного «титулованного» НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков», – передает РИА «Новости» сообщение главы Чечни.

Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь «шанс безвозвратно упущен».

Ранее Кадыров заявил о взятии города Рубежное в ЛНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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