Минобороны предупредило о риске эпидемиологической катастрофы в Николаеве

Местные власти в Николаеве прекратили соцвыплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией, сообщил генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев. При этом гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией.

«Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных, источников (рек, прудов, заброшенных колодцев). В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», – приводит ТАСС слова Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Начальник Национального центра управления обороной РФ также заявил, что в Николаеве на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – сказал генерал.

Ранее в Минобороны РФ обвинили боевиков в Николаеве в массовой раздаче населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проведении карательных рейдов с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.

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