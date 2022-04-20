 

США ввели санкции против 29 физических и 40 юридических лиц РФ

20.04.2022, 21:17, Новости дня
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США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в который попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.

Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц России, связанных с финансовой сферой, передает РИА «Новости».

Так, санкции затронули на этот раз первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, заместителя председателя Банка РФ Михаила Алексеева, заместителя президента – председателя правления банка «Открытие» Надию Черкасову, основателя и владельца IBS Group Анатолия Карачинского, а также гражданина Новой Зеландии, бывшего финансового директора Sberbank CIB Пола Голдфинча.

Напомним, ранее Джо Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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