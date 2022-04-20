Крым лишил госнаград семь человек

Парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов. За решение на сессии Госсовета в среду проголосовало все 66 депутатов, решение принято единогласно.

В тексте постановления говорится, что решение принято «в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым», передает РИА «Новости».

В частности, в списке Николай Балан, его лишили знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», Инна Бордюг (Злата Огневич) лишена почетного звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым», Игорь Воронченко – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», Леонид Кравчук – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», Сергей Куницын – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», Леонид Кучма – звания «Почетный Крымчанин», Александр Усик – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу».

Все награды были присвоены до 2014 года, сказал спикер парламента Владимир Константинов.

Ранее украинский боксер Александр Усик назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.

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