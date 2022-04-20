 

Кандидат в президенты Южной Осетии призвал усилить военное присутствие России

20.04.2022, 4:05, Новости дня
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Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия, сообщил кандидат в президенты ЮО Алан Гаглоев.

В преддверии второго тура выборов он заявил, что российское военное присутствие в Южной Осетии является «залогом выживания» для нее и ее народа, передает РИА «Новости».

Напомним, второй тур выборов пройдет 28 апреля. Во второй тур вышли Гаглоев и действующий президент Анатолий Бибилов, причем Гаглоев набрал в первом туре на 3,5% голосов больше. В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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