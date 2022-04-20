Западные лидеры обсудили планы увеличить давление на Россию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций, сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
В переговорах также приняли участие президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Они «договорились работать сообща», чтобы разработать «долгосрочное решение в области безопасности». Решение должно гарантировать, что «Украину нельзя будет атаковать вновь подобным образом». Также обсуждались санкции против «военной машины» РФ и «дипломатическая изоляция» Москвы.
Джонсон рассказал о поездке в Киев. Он сообщил о «критической необходимости» оказывать Украине «дальнейшую военную поддержку перед лицом крупной наступательной операции РФ в Донбассе и продолжающихся атак повсюду». Премьер «приветствовал лидирующую роль президента Байдена».
Напомним, Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет