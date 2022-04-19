«Тинькофф» назвала слова Тинькова о спецоперации на Украине мнением клиента
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Олег Тиньков, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине, является лишь одним из 20 млн клиентов банка, а не сотрудником, сообщила группа «Тинькофф».
Группа «Тинькофф» заявила, что не собирается «комментировать личное мнение Олега Тинькова», который «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы». Подчеркивается, что Тиньков – «не сотрудник «Тинькофф», давно не был в РФ и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».
«Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против РФ в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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