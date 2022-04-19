Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться

Украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев со ссылкой на радиоперехваты сообщил, что украинские командиры, «осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие». Однако сделают они это «только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева», поскольку в противном случае «их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела» на Украине.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. «В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали», – сказал Мизинцев.

Сообщается, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате по утверждению украинской стороны, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита. Мизинцев отметил, что «эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя».

По состоянию на 22.00 мск предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации. РФ гарантирует безопасную эвакуацию всем без исключения мирным гражданам. Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе с 14.00 мск среды прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется жизнь.

Напомним, Вооруженные силы РФ открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.

—