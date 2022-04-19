 

Пентагон принялся обсуждать влияние событий на Украине на военную доктрину США

19.04.2022, 1:20, Новости дня
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Ситуация в сфере безопасности Европы изменилась и будет продолжать меняться в связи с действиями России, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби утверждает, что власти РФ «осуществили неспровоцированное вторжение в соседнее государство». В Пентагоне намерены «продолжать обсуждение того, что эти изменения предвещают» для американской военной «доктрины в будущем». Однако США пока «не принимали никаких решений и не собираются принимать их без всесторонних консультаций с союзниками и партнерами», передает ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате российского удара в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие на Украину. Кирби заявил: «Я знаю, что они <…> ударили по целям во Львове». Однако, по его словам, у США «нет четких представлений о боевом ущербе».

Напомним, высокопоставленный представитель Пентагона также сообщил, что американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами и будут проводиться другие тренировки. Подготовка будет проводиться «за пределами Украины».

ВКС РФ нанесли удар высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения логистики украинских войск в районе Львова. Минобороны сообщило, что «уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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