 

Стало известно о подготовке СБУ провокации с обстрелом мирного населения под Одессой

18.04.2022, 20:25, Новости дня
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Силовики Украины планируют переодеться в форму российской армии и обстрелять мирных жителей в Одесской области, чтобы обвинить в преступлении Россию.

Расстрел жителей будут фиксировать на камеры и потом распространять в международных СМИ, чтобы обвинить Вооруженные силы России, передает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее в Минобороны предупредили, что украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что ВСУ в ближайшее время планируют нанести удар «Точкой-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая в Харьковской области.

Следственный комитет России запрашивал данные Минобороны о подготовке вооруженными силами Украины провокации в Лозовой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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