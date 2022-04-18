Стало известно о подготовке СБУ провокации с обстрелом мирного населения под Одессой

Силовики Украины планируют переодеться в форму российской армии и обстрелять мирных жителей в Одесской области, чтобы обвинить в преступлении Россию.

Расстрел жителей будут фиксировать на камеры и потом распространять в международных СМИ, чтобы обвинить Вооруженные силы России, передает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее в Минобороны предупредили, что украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что ВСУ в ближайшее время планируют нанести удар «Точкой-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая в Харьковской области.

Следственный комитет России запрашивал данные Минобороны о подготовке вооруженными силами Украины провокации в Лозовой.

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