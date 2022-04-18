Комиссия Госдумы намерена заслушать чиновников из США по теме биолабораторий на Украине
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Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины хотела бы заслушать ряд должностных лиц США по данному вопросу, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Мы хотим вас проинформировать, что мы направили наш общий запрос в Министерство иностранных дел, где предлагаем проработать вопрос приглашения для дачи объяснений не только госпожи Нуланд и Байдена-младшего, но целого ряда должностных лиц Соединенных Штатов, которые так или иначе связаны с делом, так назовем его, биолабораторий на Украине», – сказала она по итогам заседания комиссии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вокруг РФ и Белоруссии создана сеть биолабораторий США по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов.
17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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