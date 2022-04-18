Комиссия Госдумы намерена заслушать чиновников из США по теме биолабораторий на Украине

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины хотела бы заслушать ряд должностных лиц США по данному вопросу, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Мы хотим вас проинформировать, что мы направили наш общий запрос в Министерство иностранных дел, где предлагаем проработать вопрос приглашения для дачи объяснений не только госпожи Нуланд и Байдена-младшего, но целого ряда должностных лиц Соединенных Штатов, которые так или иначе связаны с делом, так назовем его, биолабораторий на Украине», – сказала она по итогам заседания комиссии, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вокруг РФ и Белоруссии создана сеть биолабораторий США по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов.

17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

—