 

Товарооборот РФ и Сингапура в первом квартале вырос на 33%

18.04.2022, 5:45, Новости дня
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Товарооборот РФ и Сингапура в первом квартале 2022 года вырос на 33% и достиг 1,63 млрд сингапурских долларов (1,2 млрд долларов США), следует из опубликованных Агентством предприятий Сингапура данных.

В частности, по данным ведомства, «импорт республики из РФ составил 1,51 млрд сингапурских долларов (1,1 млрд долларов США), экспорт – 112 млн сингапурских долларов (82,4 млн долларов США)», передает ТАСС.

Вместе с тем, как указывается в докладе, в марте отмечено резкое снижение товарооборота – почти в 8,5 раз. Так, «в прошедшем месяце товарооборот составил 83,3 млн сингапурских долларов (61,3 млн долларов США), при этом год назад этот показатель превышал 707 млн сингапурских долларов (520,5 млн долларов США)».

В целом внешняя торговля Сингапура в марте выросла в годовом исчислении на 17,6%, однако темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими месяцами. В феврале аналогичный показатель составлял 20,9%.

Министерство иностранных дел Сингапура 5 марта объявило о введении санкций в отношении российских банков и финансовых структур. Кроме того, оно запретило транзакции и оказание финансовых услуг, «направленных на привлечение капитала для правительства РФ и организаций, принадлежащих или находящихся под контролем правительства РФ».

В ответ Москва включила Сингапур в список недружественных РФ стран. Москва пообещала дать соответствующий ответ на каждый недружественный акт против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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