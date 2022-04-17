 

Над Харьковской областью сбиты два украинских МиГ-29

17.04.2022, 21:22, Новости дня
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Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», – приводит его слова РИА «Новости».

Также, по словам Конашенкова, возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее генерал сообщил, что высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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