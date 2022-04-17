В ДНР сообщили о сбитой украинской «Точке-У»

Силы Донецкой народной республики в воскресенье сбили над Харцызском запущенную украинскими войсками «Точку-У», ее обломки повредили более 20 домов, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

«В Вербное воскресенье националисты применили ТРК «Точка-У» против жителей Харцызска. Украинские боевики в очередной раз применили ТРК «Точка-У» для нанесения удара в тылу Донецкой Народной Республики. Наша ПВО перехватила ракету над Харцызском, но ее обломки повредили более 20 домов», – приводит сообщение штаба РИА «Новости».

Ранее стало известно о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев.

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