В РФ возбудили дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии

Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников в Германии», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы ВОВ и участвовавших в освобождении Европы от нацизма.

Кроме того, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», уточнили в СК.

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