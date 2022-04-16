 

В РФ возбудили дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии

16.04.2022, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников в Германии», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы ВОВ и участвовавших в освобождении Европы от нацизма.

Кроме того, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», уточнили в СК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Euronews – президент Армении подал в отставку и призвал к конституционной реформе

04.05 / Ученые создали микроорганизм, перерабатывающий отходы в ценные химические элементы

15.11 / “Сексуальная красотка”, “Секс-бомба”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини

21.09 / На протестах в Беларуси сегодня задержано более 230 человек – правозащитники

07.08 / Кирилл Панченко официально стал игроком “Тамбова”

13.04 / Названы сроки начала производства «Спутника V» в Италии

23.07 / Роспотребнадзор запустил российский портал научных публикаций о коронавирусе

13.02 / Подоляк: Очередное заседание СНБО спровоцирует нервную реакцию политико-бизнесовой элиты Украины. Иначе не получается расшевелить застоявшееся болото

08.02 / Протестующее меньшинство довело жителей Оттавы до предела

30.07 / Песков сыронизировал о «непьющих белорусах» в похожей одежде на территории России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика