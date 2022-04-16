 

В РФ за сутки госпитализировали 2,9 тыс. человек с коронавирусом

16.04.2022, 10:25, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 2923 человека, на 1,95% больше по сравнению с данными на день ранее, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 19 006 человек, на 2,65% меньше по сравнению с 15 апреля. Выявлено 11 095 новых случая COVID-19. Подтвержден 240 летальный исход», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 2867 человека с коронавирусом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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