В РФ за сутки госпитализировали 2,9 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 2923 человека, на 1,95% больше по сравнению с данными на день ранее, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 19 006 человек, на 2,65% меньше по сравнению с 15 апреля. Выявлено 11 095 новых случая COVID-19. Подтвержден 240 летальный исход», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 2867 человека с коронавирусом.

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