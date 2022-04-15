В ЛНР предупредили о готовящемся теракте в Луганске

Украинские спецслужбы по заданию иностранных коллег организовали рассылку абонентам в Луганске сообщений с призывом выйти на несанкционированный митинг, чтобы совершить во время него теракт, сообщило министерство государственной безопасности Луганской народной республики.

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в столице республики. Получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы ЛНР», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом в МГБ пояснили, что с территории Украины происходила массовая рассылка сообщений с призывами выйти на этот несанкционированный митинг в центре Луганска. «По заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях [сообщения с призывами], а также осуществляется массовая рассылка пользователям мессенджеров, чьи номера привязаны к мобильному оператору «Водафон Украина», провокационных сообщений с призывом посетить несанкционированный митинг», – рассказали в ведомстве.

Накануне стало известно, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, в случае ее подрыва затопленными окажутся населенные пункты с 15 тыс. жителей. После ухода воды на территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения: канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами.

—