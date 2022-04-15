 

СК займется расследованием обстрелов Белгородской области

15.04.2022, 16:00, Новости дня
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Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины, сообщили в ведомстве. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Председателем Следственного комитета дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Дано также поручение установить всех причастных к обстрелам для привлечения к уголовной ответственности. В четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

Напомним, что в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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